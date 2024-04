MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Der Gewerbeimmobilienspezialist habe gute Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hamborner sei ein attraktiver Dividendenwert, betonte er zudem und verwies darauf, dass auf der Hauptversammlung in zwei Tagen eine attraktive Dividende in Höhe von 0,48 Euro je Aktie vorgeschlagen werde./ck/ajx;