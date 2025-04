MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Hamborner Reit nach dem Jahresbericht und Aussagen zur Dividendenstrategie von 8 auf 7,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Gewerbeimmobilien-Unternehmen sei immer noch ein attraktiver Dividendenzahler, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit sei auch das Profil von Chancen und Risiken attraktiv in einem Marktumfeld, das von Herausforderungen geprägt sei./tih/he;