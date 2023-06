HAMBORNER REIT 6.29 CHF -1.67% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hamborner Reit angesichts einer gesenkten Nettovermögenswert-Prognose von 10 auf 9 Euro gesenkt , aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erwartung eines etwas stärkeren Rückgangs sei eindeutig eine schlechte Nachricht für das Immobilienunternehmen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Abschwächung falle aber immer noch recht moderat aus, was die hohe Qualität des Portfolios widerspiegele./tih/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2023 / 16:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.