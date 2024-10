FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK mit einem Kursziel von 1850 Pence auf "Buy" belassen. Vor einem Treffen der US-Impfkommission Acipim im weiteren Monatsverlauf habe der Pharmakonzern lang erwartete klinische Daten zu seinem RSV-Impfstoffs Arexvy veröffentlicht, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Bisher verlaufe die RSV-Saison in den USA schwach. Doch für ein abschließendes Urteil sei es noch zu früh./gl/ag;