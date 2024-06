FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 1950 Pence belassen. Der Markt dürfte noch etwas Zeit brauchen, um die Glaubwürdigkeit des wiederbelebten Potenzials in der Onkologie sowie beim wieder etablierten Spitzenumsatzziel für Blenrep zu würdigen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei indes kein Fantasieszenario - er sehe die Onkologie weiterhin als wichtigen Rückenwind für den Pharmakonzern./gl/la;