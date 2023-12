LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Glencore mit "Equal Weight" und einem Kursziel von 475 Pence wieder in die Bewertung aufgenommen. Der mittelfristige Ausblick für das Kohlegeschäft des Rohstoffkonzerns bleibe attraktiv, schrieb Analyst Ian Rossouw in einer am Montag vorliegenden Studie. Kurzfristige Kapitalbindung und der nötige Schuldenabbau vor der geplanten Ausgliederung der Kohlesparte dürften die Aktionärsrendite allerdings vorerst dämpfen./niw/tih;