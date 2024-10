NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Glencore von 600 auf 550 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christopher LaFemina passte in einer aktuellen Branchenstudie seine Annahmen für die Rohstoffpreise an. Während er die Aktien on BHP nach starker Entwicklung abstufte, bleibt er füür Glencore bei der bisherigen Kaufempfehlung. Der Rohstoffkonzern sei gemeinsam mit Freeport-McMoran, Alcoa und Teck ein "Top Pick"./tih/mis;