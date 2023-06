Givaudan 3051.22 CHF -0.02% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Aktie des Duftstoff- und Aromenherstellers Givaudan von 2850 auf 2800 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Erholung der Branche im zweiten Halbjahr dürfte schwächer ausfallen als gedacht und sich zudem verzögern, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im zweiten Quartal belaste außerdem der Lagerbestandsabbau./ajx/mis;

