NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer nach Zahlen für das erste Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 122,50 Euro belassen. Die Erwartungen an den Hersteller von Pharma- und Kosmetikverpackungen seien gering gewesen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz liege etwas unter dem Konsens, der operative Gewinn etwas darüber. Dass das Unternehmen sich nicht zu den Übernahmespekulationen geäußert habe, überrasche kaum./mis/la;