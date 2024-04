NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen für erste Geschäftsquartal von 123,20 auf 125,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Ein Ende des Lagerbestandsabbaus bei Kunden sei in Sicht, schrieb Analyst David Adlington in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser hatte im ersten Quartal auf dem Wachstum gelastet. Die Aktien des Pharmaverpackungsherstellers sind laut dem Analysten attraktiv bewertet./mis/la;