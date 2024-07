ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Gerresheimer von 145 auf 144 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe die übernommene Bormioli vom Geschäftsjahr 2025 an in sein Bewertungsmodell eingearbeitet, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Entsprechend habe er seine Schätzungen bis 2028 angehoben. Dagegen wurde er jedoch vorsichtiger, was seine Schätzungen für das operative Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte 2024 betrifft./ck/mis;