ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - UBS hat die Einstufung für Gerresheimer nach einer Konferenz der schweizerischen Großbank in London auf "Buy" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Nach einer ereignisreichen Woche im Pharma-Verpackungsbereich, die geprägt gewesen sei von Gewinnwarnungen der Unternehmen Stevanato und Schott Pharma, sei das Interesse an einem Gespräch mit Gerresheimer-Managern recht groß gewesen, schrieb Analyst Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aussagen zum Lagerabbau bei Ampullen hätten weiterhin vorsichtig geklungen, stünden aber im Einklang mit der vorherigen Kommunikation./tih/he;