Gerresheimer 99.36 CHF 12.58% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Ein Investment in den Hersteller von Pharma-Spezialverpackungen biete eine Ausrichtung auf einen schnell wachsenden Markt zu einem erschwinglichen Preis, schrieb Analystin Victoria Lambert in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung der Aktien liege deutlich unter der der Branche. Dass das Wachstum im ersten Quartal des Geschäftsjahres eher träge sein dürfte, sollte nicht überraschen. Die Unternehmensführung habe bereits angekündigt, dass das Wachstum eher in der zweiten Jahreshälfte stattfinden werde./mis/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.