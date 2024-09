NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Outperform" belassen. Nachhaltigkeitskriterien stünden bei Anlegern zwar weniger stark im Fokus, sie blieben aber mittelfristig ein wichtiger Treiber im europäischen Kapitalgütersektor, schrieb Mark Fielding in seiner am Montag vorliegenden Strategieanalyse. Die Gea Group sei eine der Aktien, die dabei zunehmend im Fokus stünden. Der Anlagenbauer spiele eine Rolle bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie./tih/ag;