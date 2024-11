NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Es habe keine großen Überraschungen gegeben, der Maschinenbauer liefere weiterhin ab, schrieb Analyst Rizk Maidi am Mittwochmorgen. Alle Geschäftsbereiche hätten ein positives Auftragswachstum verzeichnet und dies trotz des fortgesetzten Mangels an Großaufträgen. Die Jahresziele seien bekräftigt worden./ck/ag;