NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gea nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 41,60 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe bei den Aufträgen einen starken Jahresausklang gezeigt und mit Umsatz sowie dem operativen Ergebnis (Ebitda) vor Restrukturierungsaufwendungen etwas positiv überrascht, schrieb Analyst Akash Gupta am Dienstag in einer ersten Reaktion. Doch an den Konsensschätzungen für 2025 sollte sich dadurch nichts ändern./gl/mis;