ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Resultate des Anlagenbauers seien insgesamt okay auf hohem Niveau ausgefallen, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion./edh/ngu;