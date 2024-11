HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Hold" belassen. Trotz der ausgeprägteren Schwäche vor allem in der europäischen Automobilindustrie habe der Schmierstoffhersteller seinen Umsatz auch im dritten Quartal steigern können, schrieb Analyst Oliver Schwarz in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung./edh/ag;