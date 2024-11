HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fresenius von 44 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. "Nächster Schritt: Revitalisierung", schrieb Analyst Christian Ehmann in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung starker Quartalszahlen. Der Medizinkonzern sei in seiner Neuaufstellung auf einem guten Weg./ag/zb;