FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Einführung des Medikaments Tyenne in den USA sei ein wichtiger Meilenstein für den Gesundheitskonzern, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Nachahmermittel sei von Bedeutung für die Medizintochter Kabi und damit auch für den Gesamtkonzern./tih/gl;