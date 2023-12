NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach einem Investorentreffen in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Die Grundlage für einen positiven Wandel sei geschaffen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Montag vorliegenden Studie. Es gebe zwar das Risiko, dass für 2023 keine Dividende gezahlt werde, doch er begrüßte die Fortschritte bei der Neuaufstellung der Konzernstruktur. Die Medizintochter Kabi habe vielfältige Wachstumschancen./tih/mis;