NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Dies schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Handelsaktivität im vierten Quartal sei wohl schwach geblieben, aber das Kundenwachstum auf bereinigter Basis sei deutlich besser als das der Konkurrenz./ajx/mis;