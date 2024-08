NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec auf "Outperform" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die nach mehreren Gewinnwarnungen ohnehin nur noch begrenzte Glaubwürdigkeit des Managements und des Vorstands sei nun noch stärker beschädigt, schrieb Analyst Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren dürften jedenfalls nicht davon ausgehen, dass sich ihre Fähigkeit zu Vorhersagen oder Ausblicken verbessert habe./bek/ajx;