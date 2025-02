NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit der Frage, welche Auswirkungen ein im Zuge eines möglichen Waffenstillstands zwischen Russland und der Ukraine stark fallender Gaspreis auf die europäischen Chemiekonzerne hätte. Er geht davon aus, dass ein großer Teil davon aufgrund der vorherrschenden schwachen Nachfrage und erheblicher Überkapazitäten in vielen Produktsegmenten an die Kunden weitergegeben werden müsste. Udeshi erwartet aber auch eine höhere Produktionsauslastung durch eine verbesserte Kostenwettbewerbsfähigkeit auf globaler Ebene. Von den von ihm beobachteten großen Sektorunternehmen mit einer relativ hohen Energieintensität wäre BASF wahrscheinlich ein bevorzugtes Investment für viele Investoren. Allerdings erscheine BASF im Vergleich zu anderen zyklischen Werte mittlerweile eher hoch bewertet am Aktienmarkt./edh/mis;