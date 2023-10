NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik vor Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Seine nahezu unveränderten Prognosen für das dritte Quartal entsprächen weitgehend den Konsensschätzungen und den avisierten Zielen des Spezialchemiekonzerns, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings habe er einige Änderungen an den Erwartungen für die einzelnen Sparten vorgenommen./edh/jha/;