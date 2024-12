FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Evonik mit einem Kursziel von 21 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des vierten Quartals dürfte 30 Prozent über dem Vorjahresquartal liegen, schrieb Analystin Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sie geht von Wachstum in allen Bereichen aus./ag/mne;