NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktien hätten die großartigen Chancen schon teilweise eingepreist, schrieb Analystin Chiara Battistini in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar nach mehreren Investorenmeetings mit dem Brillenkonzern. Essilor bleibe aber nicht stehen und suche nach neuen Chancen. Battistini nennt als Beispiel die Verknüpfung von Smartbrillen mit diagnostischen Möglichkeiten. So dürfte man den Anlagehintergrund weiter untermauern./ag/edh;