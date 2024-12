NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 225 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Beim Optikkonzern setzt Analystin Chiara Battistini in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick für die Luxuswarenbranche vor allem auf beschleunigte Innovationskraft./ag/zb;