NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach einem Treffen mit dem Management auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Das Treffen habe sich konstruktiv geäußert mit Blick auf neue, hochwertige Produkte, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit diesen Produkten dürfte der Brillenkonzern den Umsatz bis 2026 stärker steigern als geplant./bek/mis;