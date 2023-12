NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach der Quartalsberichtssaison auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Unternehmen aus dem Optik- und Brillensektor hätten sich im dritten Quartal trotz Konjunktursorgen gut geschlagen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Umfeld bleibe solide und EssilorLuxottica sei gut aufgestellt, um davon zu profitieren./mis/tih;