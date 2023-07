NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum sei stärker als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch insgesamt schauten die Kennziffern des Brillenkonzerns gut aus./edh/mis;