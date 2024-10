FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ericsson von 68 auf 80 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Ein milliardenschwerer Auftrag von AT&T lasse die Umsätze des schwedischen Netzwerkausrüsters deutlich steigen, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Montag vorliegenden Studie. Das bringe das Umsatzwachstum in Nordamerika zurück auf das Niveau des Investitions-Booms der Jahre 2021 und 2022./bek/ajx;