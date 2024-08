NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Die Zahlen an sich hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen und der Ausblick sei bestätigt worden, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie hob die starke Bilanz hervor und die Aussage des Konzernchefs, dass die Eigenkapitalrendite auf internationales Niveau angehoben werden müsse. Nur dann sei eine Erhöhung der künftigen Investitionen zu rechtfertigen./tih/he;