NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Javier Garrido sprach in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung von einem soliden ersten Quartal. Vor allem das Netzgeschäft habe ihn positiv überrascht. Im Energievertrieb habe er zudem den Witterungseinfluss und die Stärke im britischen Geschäftskundenbereich unterschätzt./rob/tih/ck;