NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eni nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Der Öl- und Gaskonzern habe im dritten Quartal die Erwartungen beim Ergebnis je Aktie übertroffen, schrieb Analyst Matthew Lofting in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar habe Eni den Gewinnausblick fürs laufende Jahr wegen der niedrigeren Ölpreise gesenkt. Die strategische Umsetzung beschleunige sich aber und das Volumen für Aktienrückkäufe steige./niw/mis;