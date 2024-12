NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eni mit einem Kursziel von 18 Euro auf "Outperform" belassen. Die Italiener hätten die Diskussion über ihr Chemiegeschäft mit den tristen Aussichten für Basischemikalien in Europa eröffnet, schrieb Analyst Biraj Borkhataria am Mittwoch nach einer Analystenrunde mit Konzernchef und Finanzvorstand. Europäer seien aus vielerlei Gründen im Wettbewerb benachteiligt. Die Ethylen-Produktion koste hier im Schnitt 750 Euro je Tonne, im Nahen Ostenn rund 200 Euro und in Nordamerika etwa 300 Euro. Die Eni-Tochter Versalis produziere für etwa 1000 Euro je Tonne. Der Fokus für die Eni-Aktie liege auf der Restrukturierung des Gesamtkonzerns in der Heimat. Hier tue man sein Bestes./ag/mne;