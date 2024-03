NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eni auf "Buy" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Während der Informationsveranstaltung des Öl- und Gaskonzerns in der vergangenen Woche habe der Fokus weniger auf den Ausschüttungen gelegen, als er gedacht habe, schrieb Analyst Giacomo Romeo in einer am Montag vorliegenden Studie./ck/la;