NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Enel nach einem Entscheid der italienischen Netzregulierer auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Analyst Fernando Garcia schrieb in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie, die Anpassungen an den regulatorischen Eigenkapitalzinssätzen hätten in seinem Modell Auswirkungen auf die Unternehmen Italgas und Terna, in ersterem Fall negativ und in letzterem positiv./tih/he;