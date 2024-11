FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Enel anlässlich eines Kapitalmarkttags auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Der Energiekonzern erhöhe seine Investitionen in die Netze, schrieb Analyst James Brand in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Zielsetzungen entsprächen mehr oder weniger den Erwartungen./tih/mis;