HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Elmos auf "Buy" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Das Wachstum in China gleiche derzeit die schwierige Lage in Europa bei dem Halbleiterunternehmen aus, schrieb Analyst Finn Kemper in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der November sei für den Elmos-Kunden BYD erneut stark verlaufen./mf/mne;