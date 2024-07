HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Buy" belassen. Trotz Gegenwinds in der Halbleiterbranche dürften sich die Dortmunder im zweiten Quartal gut gehalten haben, schrieb Analyst Tim Wunderlich in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er rechnet mit einem leichten Umsatzwachstum und mit einer anziehenden Nachfrage im dritten Quartal./ag/edh;