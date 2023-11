NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2022/23 von 490 auf 500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane begründete das neue Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den erhöhten Erlös- und Preiserwartungen des Billigfliegers. Er sieht bei anderen europäischen Airline-Aktien allerdings mehr Kurspotenzial./edh/ajx;