NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Easyjet nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2022/23 von 450 auf 475 Pence angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Die Resultate des Billigfliegers seien beruhigend für die Investoren gewesen, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Buchungsrückgang nach dem Ausbruch des Krieges im Nahen Osten normalisiere sich derzeit wieder./edh/ajx;