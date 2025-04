NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für DWS vor Zahlen zum ersten Quartal von 54 auf 49 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Es habe sein Bewertungsmodell für den Fondsanbieter aktualisiert und dabei sowohl das Nettomittelaufkommen als auch die aktuellen Marktbewegungen berücksichtigt, schrieb Analyst Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter dem Strich habe er seine Schätzungen für den bereinigten Vorsteuergewinn deutlich gekappt./la/mis;