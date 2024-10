NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DWS nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 41,80 Euro belassen. Aufgrund einer besseren Kostenkontrolle habe der bereinigte Vorsteuergewinn der Fondsgesellschaft die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Analystin Angeliki Bairaktari in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./edh/mis;