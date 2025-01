NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DWS nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Gewinn vor Steuern sei niedriger als erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Tom Mills in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Insgesamt hätten sich die Resultate der Deutsche-Bank-Fondstochter aber ordentlich entwickelt./edh/ajx;