NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Dürr nach den kürzlich vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Die Aktie des Anlagenbauers für die Auto- und die Möbelindustrie sei eines seiner "Top Picks" im europäischen Midcap-Bereich, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Aktie sei eine attraktives Investment, denn Dürr profitiere von positiven Megatrends wie Automatisierung, Elektrifizierung des Antriebsstrangs sowie von einer steigenden Nachfrage nach Holz im Bauwesen. Darüber hinaus dürfte auch Dürrs Portfoliostraffung und die Vereinfachung der Berichterstattung das Anlegerinteresse neu wecken./ck/he;