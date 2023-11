FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Dürr auf "Halten" mit einem fairen Wert von 22 Euro belassen. Trotz der temporär schwächeren Auftragsentwicklung im dritten Quartal sehe er den Maschinenbauer auf einem guten Weg, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine kurzfristige Kurserholung sei derweil nicht in Sicht./gl/ag;