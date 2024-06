ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 31,90 auf 29 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Mit dem neuen Ziel reflektiere er die geringeren Erwartungen an den Markt für nicht verschreibungspflichtige Medikamente, schrieb Analyst Sebastian Vogel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem berücksichtigte der Experte die jüngsten Währungsbewegungen./mf/tih;