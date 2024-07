NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. In den vergangenen dreieinhalb Jahren habe sich der Konsumgütersektor und auch ein Großteil der übrigen Wirtschaft im "Überlebensmodus" befunden, während von 2014 bis 2019 das Volumenwachstum ausschlaggebend gewesen sei, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Mittwoch vorliegenden europäischen Branchenstudie. Er erwartet, dass das Volumenwachstum jetzt wieder an Bedeutung gewinnt. Über den Spirituosenhersteller Diageo ist er jedoch zwiegespalten. Zwar habe dieser wie AB Inbev viel davon gesprochen, ein konsequenter Compounder zu werden, also beständig mehr Wert zu schaffen, doch die Ergebnisse der letzten Jahre hätten ein anderes Bild gezeichnet./ck/tih;